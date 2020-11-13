رجب بكار ينضم لـ سيراميكا كليوباترا لمدة موسم على سبيل الإعارة

أعلن تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب رجب بكار الظهير الايمن لفريق بيراميدز عن انتهاء المفاوضات مع سيراميكا كليوباترا للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الجارية.

وقال النحاس خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار رجب بكار وقع لمدة موسم، علي سبيل الاعارة، مع وجود

بند يسمح لنادي سيراميكا بشراؤه عقب نهاية الاعارة".

وارتبط اسم رجب بكار بالانتقال إلى نادي الزمالك في الموسم الجديد، قبل أن ينهي سيراميكا اتفاقه مع بيراميدز.

كما كشف تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب مروان محسن مهاجم الأهلي، عن

موعد توثيق عقد اللاعب الجديد الذي قام بتوقيعه مع القلعة الحمراء. وقال النحاس خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار، "عقد مروان الجديد سيتم توثيقه في الفترة من 30 نوفمبر إلي 6 ديسمبر المقبل". وأوضح النحاس أن استبعاد مروان من المنتخب وجهة نظر فنية، وعلي اللاعب أن يجتهد في التدريبات والمباريات للعودة مرة أخر لصفوف الفراعنة.