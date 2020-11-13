أحمد عادل عبد المنعم : سأنضم للجونة في الموسم الجديد بعد رحيلي عن المقاصة

كشف أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمي مصر للمقاصة، عن وجهته المقبلة عقب رحيله عن الفريق الفيومي بداية من الموسم المقبل.
وقال عبد المنعم خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار "سأنضم لنادي الجونة خلال الموسم الجديدفي ظل انتهاء المفاوضات، والمعاملة الجيدة التي ابداها مسؤولي الجونة خلال المفاوضات".
وتابع: "شرت أثناء حديثي مع مسؤولي الجونة بالراحة، خصوصًا في ظل الطريقة الاحترافية التي تشبه أسلوب تعامل الناديالأهلي".
وأبدي أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمي مصر للمقاصة استياءه من الطريقة التي تم التعامل بها معه من قبل مسؤولي النادي الفيومي.
وقال عبد المنعم المقاصة اخل ببنود تعاقدي معهم وهناك بنود تم اضافتها لا اعلم عنها شيء. وتابع :": سأرحل عن المقاصة في الموسم الجديد ..تعرضت معهم لضغوط شديدة".
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