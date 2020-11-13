البنك الأهلي : اليو بادجي وجيرالدو خارج حساباتنا الفنية في الموسم الجديد ر

أعلن حمادة هاشم مدير التعاقدات بالبنك الأهلي أن ثنائي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، السنغالي اليو بادجي والانجولي جيرالدو، خارج حسابات النادي خلال الموسم الجديد.
وأوضح هاشم خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار أن فكرةالتعاقد مع الثنائي غير مطروحة بالمرة، مشيرًا الي وجود لاعبين آخرين يتم التفاوض معهم في الفترة الحالية.
كشف حمادة هاشم مدير التعاقدات بالبنك الأهلي عن وصول المفاوضات مع شادي رضوانلاعب فريق الأهلي، الي مراحل متقدمة، في ظل التعاون مع القلعة الحمراء والتعاقد مع محمد فخري لاعب الشباب علي سبيل الاعارة لمدة عام.
وأوضح هاشم خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار أنه سيتم الاعلان عن صفقة رضوان خلال الساعات المقبلة بعد انهاء المفاوضات مع النادي الأهلي.
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