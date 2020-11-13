مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراجواي بث مباشر Bein Match : موقع النقل المباشر الأول عربيا

سيستعد المنتخب الأرجنتيني لهذا اللقاء بكل قوة وتركزي عالي من أجل تقديم مباراة قوية تليق به، ومواصلة تضييق الخناق على المتصدر والمنافسة بكل قوة للتأهل إلى كأس العالم في قطر.

ويتطلع زملاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى تقديم مباراة مميزة والسعي بشراسة لتحقيق الانتصار من أجل البقاء في الصدارة مع البرازيل ويأمل بأن يتعثر المتصدر ليكون

بدلاً منه.

وعلى الجهة الأخرى، يقدم باراغواي العنيد مستوى جيد حتى الأن في التصفيات، ولكن سيقاتل بكل قوة ويحاول زيادة مجهوده والاستعداد الأمثل من أجل التقدم أكثر على جدول الترتيب، والاستمرار في الصراع على خطف واحدة من 4 بطاقات للتأهل إلى كأس العالم 2022 الذي

سيقام في قطر.

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الأرجنتين Vs باراجواي.

البطولة : تصفيات كأس العالم: أمريكا الجنوبية (دور المجموعات - الجولة الثالثة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : ملعب ألبرتو خ. أرماندو .

المعلق : نوفل باشي .

