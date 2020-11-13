بث مباشر | مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراجواي مباشر بتاريخ اليوم 13نوفمبر 2020 تصفيات كأس العالم أمريكا الجنوبية

يلتقي منتخب الارجنتين وباراجواي في تصفيات كاس العالم من امريكا الجنوبية ، في منافسات دور المجموعات ضمن الجولة الثالثه ، حيث من المقرر صباح اليوم الجمعة ان يستضيف منتخب الارجنتين خصمه منتخب باراجواي في المواجهة التي سوف تقام اليوم على ارضية ملعب ألبرتو خ. أرماندو معقل منتخب الارجنتين مستقبل عليه مواجهة اليوم والتي يبحث فيها عن الانتصار الثالث له في دور المجموعات .

منتخب الارجنتين هو صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب من تصفيات كاس العالم وذلك برصيد 6 نقاط بالعلامة الكامله بعد اول مباريتين وحقق الانتصار على التوالي ، وهو حاليا بالتساوي مع منتخب البرازيل ولكن بفارق الاهداف عنه ، وفي المباراة الاولي حقق منتخب الارجنتين الانتصار على ملعبه من امام خصمه منتخب الاكوادور في المباراة التي انتهت بنتيجة هدف وحيد بدون رد ، وفي الجولة الثانية حقق الانتصار خارج ملعبه من امام خصمه منتخب بوليفيا بنتيجة هدفين مقابل هدف في انتصار كان مهم جدا في المباراة الصعبه امام الارجنتين.

مباراة الأرجنتين وباراجواي مباشر

و يدخل منتخب باراجواي ضيفا لحساب منافسات الجولة الثالثه من دور المجموعات في تصفيات كاس العالم ،

وهو حاليا صاحب المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد اربع نقاط وذلك بعد ان تعادل في الجولة الاولي في الافتتاح من دور المجموعات على ملعبه من امام خصمه منتخب البيرو في المباراة التي انتهت بنتيجة هدفين لمثلهما ، وفي الجولة الثانية حقق الانتصار خارج ملعبه من امام خصمه منتخب فنزويلا في المباراة التي انتهت بنتيجة هدف وحيد بدون رد ، وسوف تنقل اليوم مباراة الارجنتين وباراجواي علي قناة بي ان سبورت الاولي.

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تشكيلة الأرجنتين ضد باراجواي

تشكيلة الأرجنتين المتوقعة ضد باراجواي لحساب منافسات الجولة الثالثه من دور المجموعات من المتوقع ان يدخل اليوم منتخب الارجنتين بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي فرانكو أرماني ، وفي خط الدفاع نيكولاس

تاجليافيكو – نيكولاس أوتامندي – لوكاس مارتينيز كوارتا – جوانزالو مونتييل ، وفي خط الوسط رودريجو دي باول -لينادرو باريديس- إسيكييل بالاسيوس ، وفي خط الهجوم لوكاس أوكامبوس – ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز.

تشكيلة باراجواي ضد الأرجنتين

تشكيلة باراجواي المتوقعة ضد الأرجنتين في المواجهة التي سوف يخوضها اليوم منتخب باراجواي المباراة اليوم ضيفا خارج ملعبه بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي أنتوني سيلفا ، وفي خط الدفاع بلاس ريفيروس – جونيور ألونسو- جوستافو جوميز – ألبيرتو جيمينيز ، وفي خط الوسط ماتياس فيلاسنتي – أندريس كوباس- جاستون جيمينيز ، وفي خط الهجوم ميجيل ألميرون – داريو ليزكانو – أنخيل روميرو.

الأرجنتين Vs باراجواي.

البطولة : تصفيات كأس العالم: أمريكا الجنوبية (دور المجموعات – الجولة الثالثة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : ملعب ألبرتو خ. أرماندو .

المعلق : نوفل باشي .

موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي

3:00 صباحاً بتوقيت السعودية .

2:00 صباحاً بتوقيت مصر .

2:00 صباحاً بتوقيت فلسطين .

2:00 صباحاً بتوقيت الأردن.

2:00 صباحاً بتوقيت سوريا .

2:00 صباحاً بتوقيت لبنان .

3:00 صباحاً بتوقيت العراق .

2:00 صباحاً بتوقيت السودان .

3:00 صباحاً بتوقيت اليمن .

2:00 صباحاً بتوقيت ليبيا .

1:00 صباحاً بتوقيت تونس .

1:00 صباحاً بتوقيت الجزائر .

1:00 صباحاً بتوقيت المغرب .

4:00 صباحاً بتوقيت الإمارات.

3:00 صباحاً بتوقيت البحرين.

4:00 صباحاً بتوقيت سلطنة عُمان.

3:00 صباحاً بتوقيت الكويت .

3:00 صباحاً بتوقيت قطر.

0:00 صباحاً بتوقيت موريتانيا.

3:00 صباحاً بتوقيت جزر القمر .

0:00 صباحاً بتوقيت غرينتش GMT .