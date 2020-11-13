محسن متولي يوجه رسالة مؤثرة إلى بدر بانون بعد رحيله إلى الأهلي

وجه قائد فريق الرجاء البيضاوي “محسن متولي” رسالة مؤثرة إلى المدافع بدر بانون، الذي تم الإعلان رسميًا عن انضمامه للنادي الأهلي المصري، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال محسن متولي في تدوينة له باللهجة المغربية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”: “الله اسهل عليك خويا بدر. دوزنا أوقات صعيبة وزوينة. هادي هي الكرة اليوم ودعتينا وعمرنا نساوك..تستاهل كل خير”.

وكان محسن متولي قد قام مؤخرًا بتمديد عقده رسميًا لمدة موسم مع نادي الرجاء، ليستمر في قيادة الفريق خلال الموسم القادم.

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وانتقل بدر بانون إلى النادي الأهلي بعقد يمتد لـ4 سنوات مقابل حصول الرجاء على 2 مليون دولار.

وختم بانون مسيرته مع الرجاء بتحقيق لقب الدوري المغربي للمرة الـ12 في تاريخ النادي، بعد غياب دام 7 سنوات.

وشهدت مواجهة الرجاء امام الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا اخر مشاركات بدر بانون مع النسور الخضر، حيث ودع فريقه البطولة بعد الخسارة بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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