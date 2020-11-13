أخبار ريال مدريد| فيرلاند ميندي يتجاهل مكالمة مدرب منتخب فرنسا!

قرر مدرب فرنسا “ديديه ديشامب” عدم توجيه الدعوة إلى الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد “فيرلاند ميندي” على الرغم من مستواه الجيد ومكانته كلاعب أساسي في سانتياجو برنابيو خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

واختار ديشامب بدلا منه لاعب إيفرتون “لوكاس دين” ولاعب بايرن ميونيخ “لوكاس هيرنانديز” لخوض مبارياته امام فنلندا والبرتغال والسويد على الترتيب.

ولكن وفقاً لصحيفة الماركا فقد جاءت مكالمة متأخرة للاعب ريال مدريد “فيرلاند ميندي” عندما وجد ديشامب نفسه بدون “بنيامين بافارد وبريسنل كيمبيمبي” في مركز الظهير الأيمن، لكن كل من ريال مدريد وميندي قررا أنه من الأفضل عدم المخاطرة بتلبية دعوة المنتخب الفرنسي ليغطي مركزاً غير مركزه.

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وعمل ميندي بدلاً من ذلك في صالة الألعاب الرياضية مع زميله في الفريق الفرنسي كريم بنزيمة، مع أن كلاهما يعاني من حمل زائد في العضلات، لكن من المتوقع أن يكونا لائقين للمباراة القادمة امام فياريال في الدوري الاسباني.

وعمل “ألفارو أودريوزولا ولوكاس فاسكيز” أيضًا في صالة الألعاب الرياضية بينما يواصل “داني كارفخال وفيدي فالفيردي” تعافيهما بشكل جيد من الإصابة بشكل منفرد.

وانضم ميندي إلى ريال مدريد بتوصية من المدرب زين الدين زيدان صيف 2019 قادماً من ليون، وفاز بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني في أول موسم له في العاصمة الإسبانية.

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