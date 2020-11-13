مفاجأة.. جمال السلامي يقترب من الرحيل عن تدريب الرجاء!

يعقد رئيس نادي الرجاء البيضاوي “جواد الزيات” جلسة هامة مع وكيل أعمال المدير الفني للفريق “جمال السلامي“، لحسم مستقبله سواء بالاستمرار أو الرحيل عن قيادة النسور الخضراء.

وكان الرجاء قد أعلن في وقت سابق تمسكه بالإبقاء على جمال السلامي على رأس الجهاز الفني للفريق في الموسم المقبل.

وعقد الزيات جلسة مع وكيل السلامي أمس الأربعاء، واتفق الطرفين على الاجتماع مجددًا اليوم الخميس، من أجل توضيح بعض الأمور حول مستقبل المدرب مع نادي الرجاء.

وأشارت مصادر مغربية، إلى أن هناك إمكانية لفك الارتباط بين الطرفين، والأقرب رحيل جمال السلامي عن قيادة الرجاء رغم تمسك الإدارة في وقت سابق بالإبقاء عليه.

ونجح السلامي في قيادة الرجاء لتحقيق لقب الدوري المغربي في الموسم المنصرم، قبل أن يودع الفريق مسابقة دوري أبطال إفريقيا بعد خسارته أمام الزمالك بنتيجة (4-1) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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