خورخي ميسي يعلق على انتقال نجله إلى باريس سان جيرمان.. “توقفوا عن اختراع القصص!”

تحدث والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي “خورخي ميسي” عن حقيقة انتقال نجله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بداية من الموسم المقبل وأوضح أن هذه الأخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وكتب خورخي ميسي على تويتر: “توقفوا عن اختراع القصص”، كما وضع الروابط التي نشرت هذه الأخبار، بالإضافة إلى هاشتاج “الأخبار الوهمية”.

وكانت شبكة ESPN ذكرت في تقرير مؤخراً عن وجود محادثات من جانب باريس سان جيرمان مع ليونيل ميسي للدفاع عن ألوان النادي الفرنسي بعد نهاية عقده مع برشلونة.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة صيف 2021، ما يسمح له بالتفاوض بداية من يناير المقبل مع أي نادي آخر لحمل قميصه خلال الموسم المقبل.

وكان ميسي قد عبر خلال الصيف الماضي عن رغبته في خوض تجربة جديدة بسبب مجلس إدارة برشلونة السابق بقيادة جوسيب بارتوميو، ليقرر في نهاية المطاف الاستمرار مع النادي الكتالوني والالتزام بعقده الذي ينتهي في يوليو المقبل.

..