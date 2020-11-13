أخبار النصر| بالصور.. صحيفة رومانية تُعلنها: مدرب الهلال كلمة السر في التعاقد مع بيتريسكو!

على مدار الأيام الماضية، ارتبط اسم المدرب الروماني، دان بيتريسكو، بإمكانية قيادة نادي النصر خلال الفترة المقبلة، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، وذلك بعد تدهور نتائج الفريق في افتتاح الموسم، وتلقيه 3 خسائر متتالية في أولى جولات الدوري السعودي (دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، وقبلها الخروج من دوري أبطال آسيا من نصف النهائي على يد بيرسيبوليس الإيراني.

ويقود بيتريسكو حاليا فريق كلوج الروماني، لكن الأنباء الواردة من رومانيا تؤكد أنه في طريقه للرحيل بسبب تراجع النتائج، وتواجد خلافات كبيرة مع إدارة ناديه، لافتة إلى أن إدارة النصر تقدمت بعرض قيمته 3 مليون يورو للمدرب الروماني، مع دفع الشرط الجزائي في عقده.

لوشيسكو كلمة السر!

وقد أعلن دان بيتريسكو، أنه خلال فترة التوقف الدولية الحالية سيتخذ قرارًا بشأن مستقبله مع ناديه كلوج، فيما أكدت صحيفة “sport” الرومانية أن مدرب نادي الهلال، رازفان لوشيسكو، هو مفتاح تعاقد النصر مع بيتريسكو، في حالة استطاعته تحقيق الفوز خلال مواجهة الديربي المقبلة.

واستعان الهلال بخدمات الروماني رازفان لوشيسكو في صيف عام 2019، واستطاع المدرب قيادة الزعيم نحو التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني، وبعدها حقق المركز الرابع في كأس العالم للأندية. كما حقق لوشيسكو بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) في الموسم الماضي، ووصل بفريق الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتنتظره مواجهة مرتقبة أمام النصر.

وقالت الصحيفة الرومانية “مصير البرتغالي روي فيتوريا المدرب الحالي لنادي النصر مرتبط بمباراته المقبلة مع الهلال، الذي يقوده رازفان لوشيسكو، وأنه في حال حدوث هزيمة محتملة سيتم إقالة المدرب البرتغالي. علاوة على ذلك، يعتقد الأشخاص داخل إدارة النصر أن فيتوريا ليس لديه ما يقدمه للنادي العاصمي”.

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وأشارت إلى أن “دان بتريسكو اقترب جدًا من تولي مسؤولية فريق النصر بعد أن وصلت المفاوضات بينه وبين النادي إلى مرحلة متقدمة”.

ويحتل النصر حاليا المركز المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 3 نقاط بعد أول 4 جولات، بينما يتصدر الهلال المسابقة برصيد 10 نقاط.

لوشيسكو وجهًا لوجه مع بيتريسكو

وكان مدرب الهلال لوشيسكو قد تواجه من قبل مع بيتريسكو، في 7 مباريات، واستطاع بيتريسكو التفوق على مدرب الهلال مرة واحدة، في 27 نوفمبر 2005 ضمن منافسات الدوري الروماني، بينما كان الانتصار حليف لوشيسكو 3 مرات، وسيطر التعادل على 3 مباريات أخرى بين الطرفين.

وتعرض النصر لأزمة كبيرة في النتائج خلال أول 3 جولات من بطولة الدوري السعودي، حيث تلقى 3 هزائم، قبل أن يفوز في الجولة الرابعة على القادسية بنتيجة 2 ـ 0.

وذكرت تقارير الصحافة الرومانية أن هناك تنافس بين نادي النصر وفريق آخر تركي من أجل التعاقد مع بيتريسكو، وأشارت إلى أن الإدارة النصراوية عرضت على المدرب دفع الشرط الجزائي بعقده مع كلوج، والبالغ 2 مليون يورو، وتقديم راتب سنوي قدره 3 مليون يورو.

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