منتخب الجزائر يتخطى زيمبابوي بثلاثية وغانا تغلب السودان وتعزز صدارتها 

تخطى منتخب الجزائر ضيفه منتخب زيمبابوي (3-1) ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا لحساب المجموعة الثامنة الخميس.



وسجل لمحاربي الصحراء بغداد بونجاح من متابعة ناجحة لكرة ارتدت من الحارس 31 والثاني من رأسية ممتازة لسفيان فيغولي 43 بعد كرة مرفوعة بشكل رائع من رياض محرز.



وفي الشوط الثاني عزز محرز التقدم الجزائري وأنهى الأمور بهدف ثالث من مهارة فردية رائعة 67.



ورغم تسجيل الضيوف هدف تقليص الفارق في الدقيقة 80 عبر تينوتيندا كاديويري، إلا أن أصحاب الدار حافظوا على تفوقهم وخرجوا فائزين بالمباراة.



وعزز منتخب الجزائر صدارته للمجموعة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات مخلفاً زيمبابوي في المركز الثاني بـ4 نقاط، ثم زامبيا ثالثةً 3 نقاط، وأخيراً بوتسوانا بنقطة واحدة.



وفي مباراة أخرى عزز المنتخب الغاني صدارته للمجموعة الثالثة بفوزه الثالث توالياً والذي جاء على حساب نظيره السوداني بهدفين دون رد، ومنح قائد المنتخب الغاني أندريه آيو منح بلاده هدف السبق عند الدقيقة التاسعة عشرة.



قبل أن يعود اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثاني له ولمنتخبه في الدقيقة الحادية والثمانين رافعاً رصيد منتخب بلاده إلى تسع نقاط وملحقا الهزيمة الثانية بالمنتخب السوداني.



وفي المجموعة الثامنة، حققت زامبيا فوزها الأول بعد خسارتين متتاليتين عندما تغلبت على ضيفتها بوتسوانا 2-1.



وسجل إينوك موبيو (45) وكولينز سيكومبي (66) هدفي زامبيا، وتوميسانغ اوريبوني (45) هدف بوتسوانا.



ورفعت زامبيا رصيدها إلى ثلاث نقاط وتخلصت من المركز الاخير الذي باتت تحتله بوتسوانا برصيد نقطة واحدة.



وفي المجموعة الحادية عشرة، استعادت كوت ديفوار توازنها بفوز صعب على ضيفتها مدغشقر 2-1.

ومنح مهاجم بارما كواسي جيرفينيو التقدم لساحل العاج في الدقيقة 48، وعزز مهاجم وست هام يونايتد الانكليزي سيباستيان هالير التقدم بهدف ثان في الدقيقة 55 في أول مباراة له بألوان كوت ديفوار.



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وقلص باولين فوافي الفارق بعد أربع دقائق (59).



وعوضت كوت ديفوار خسارتها امام مضيفتها إثيوبيا 1-2 في الجولة الثانية، وحققت فوزها الثاني في دور المجموعات فرفعت رصيدها الى 6 نقاط بفارق الاهداف خلف مدغشقر المتصدرة والتي منيت بالخسارة الأولى.



من جهتها، تابعت الكونغو صحوتها وحققت الفوز الثاني تواليا عندما تغلبت على إسواتيني بهدفين نظيفين سجلهما برانس ايفارا (77) و جونيور ماكييس موزيتا (81).



وانفردت الكونغو بالمركز الثاني برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام غينيا بيساو .



وفي المجموعة السادسة، أكرمت الكاميرون، المتأهلة مباشرة كونها الدولة المضيفة، وفادة موزامبيق 4-1.



وفرض مهاجم بشيكتاش التركي فانسان أبو بكر نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 38 و47، وأضاف مهاجم فولهام الانكليزي اندريه زامبو أنغويسا الثالث (58) ومهاجم دينامو موسكو الروسي كلينتون نجي الرابع (81)، فيما سجل كامو كامو الهدف الوحيد للضيوف (74).



وانفردت الكاميرون بالصدارة برصيد سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط امام موزامبيق.



وفي المجموعة ذاتها تعادل منتخب الرأس الأخضر مع ضيفه الرواندي سلبا، فرفع الاول رصيده الى ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات، وكسب الثاني نقطته الاولى.



وانفردت اوغندا بصدارة المجموعة الثانية مؤقتا بفوزها الصعب على جنوب السودان بهدف وحيد سجله خالد لواليوا في الدقيقة 86. ورفعت أوغندا رصيدها الى سبع نقاط.

المصدر: بي إن سبورت