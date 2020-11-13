الامارات | بني ياس والفجيرة إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس والفجيرة إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم فريقا بني ياس والفجيرة، أمس، بطاقة ربع نهائي كأس الخليج العربي، بعد أن اكتفى بني ياس بالتعادل مع ضيفه حتا بنتيجة 1-1 في إياب الدور الأول، الذي يقام بخروج المغلوب، ليفوز بمجموع الذهاب والإياب 3-1، بينما في المقابل جدد الفجيرة فوزه على عجمان بـ2-1، وكان فاز عليه ذهاباً 1-صفر.

وانضم بني ياس والفجيرة إلى الشارقة والنصر اللذين تأهلا سلفاً باعتبارهما بطلي دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي على التوالي، وذلك وفقاً للوائح المنافسة في شكلها الجديد في الموسم الحالي.

وسجل الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز هدف التقدم في المباراة في الدقيقة 36 للسماوي، وذلك بعد أن كان حارس حتا تصدى لتسديدته التي نفذها من ركلة جزاء، لكن اللاعب تابع الكرة العائدة من حارس المرمى ووضعها في الشباك، في حين سجل حتا هدف التعادل في الدقيقة 74 بواسطة البديل، الأرجنتيني راميريز.

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في المقابل، ضرب الفجيرة موعداً مع النصر في ربع النهائي. ونجح الفريق الضيف في تحويل تأخره أمام عجمان، بعد أن تقدم البرتقالي بهدف سجله عصام سحيتيت، في الدقيقة 50، ليعود «الذئاب» إلى التعادل عن طريق فراس العربي «61»، ثم تمكن بعدها فارلي روزا من التقدم لفريقه «69».

وجاءت المباراة ضعيفة المستوى في الشوط الأول، إذ انحصر اللعب في وسط الميدان، وتبدل الحال في الشوط الثاني، إذ تعددت المحاولات الهجومية من الجانبين، وتمكن البرتقالي من التقدم، لكن الهفوات الدفاعية، وقلة خبرة حارس المرمى يوسف أحمد، حالتا دون أن يحافظ على تقدمه.

- الفجيرة ضرب موعداً مع النصر في دور الـ8.

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