- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يدشّن اليوم مبارياته في كأس «الصالات» أمام كلباء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتتح فريق النصر لكرة الصالات أولى مبارياته في كأس الإمارات اليوم، حين يحل ضيفاً على كلباء الساعة الخامسة مساء، بينما يستضيف دبا الحصن الحمرية، ضمن الجولة الثانية للبطولة.
ويتطلع النصر وكلباء لتحقيق فوز كبير، وبفارق أكثر من ثلاثة أهداف، لتعزيز حظوظهما في منافسة شباب الأهلي على البطاقة الوحيدة عن هذه المجموعة، بينما يبحث الحمرية عن نتيجة إيجابية قبل مواجهته مليحة في المباراة المهمة والمؤدية نتيجتها إلى نصف النهائي.
وكانت الجولة الأولى قد أسفرت عن فوز شباب الأهلي على كلباء ومليحة على دبا الحصن بالنتيجة نفسها (4-1)، بينما فاز الشارقة على الظفرة (3-2)، وخورفكان على البطائح (3-1). وتختتم الجولة غداً بلقاءي خورفكان مع الظفرة، والشارقة مع البطائح.
الجولة تشهد أيضاً مباراة مهمة بين الحمرية ودبا الحصن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | النصر يدشّن اليوم مبارياته في كأس «الصالات» أمام كلباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.