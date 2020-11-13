الامارات | «كلاسيكو أبوظبي» يخطف الأنظار في انطلاقة دوري «الطائرة»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق مباريات الدوري العام للرجال للكرة الطائرة بأربع مواجهات، وتقام جميعها في توقيت واحد (...)، إذ تتركز الأنظار نحو الصالة العنابية باستاد آل نهيان في أبوظبي، التي تشهد لقاء فريق الوحدة أمام منافسه العين، بينما يستقبل فريق الوصل ضيفه الظفرة بصالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل في «زعبيل». ويستضيف فريق حتا ضيفه بني ياس في صالة مدرسة الظهرة، ويواجه عجمان ضيفه الجزيرة، فيما تختتم الجولة مساء غدٍ بمواجهة النصر وضيفه شباب الأهلي المتوج، أخيراً، بلقب كأس نائب رئيس الدولة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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