الامارات | الموسم الجاري الأخير لمدافع بايرن ميونيخ بواتينغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الجاري الأخير لمدافع بايرن ميونيخ بواتينغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحافية في ألمانيا، أمس، أن بايرن ميونيخ لن يجدد لمدافعه جيروم بواتينغ، بعد هذا الموسم، رغم المستوى المرتفع الذي بدا عليه أخيراً. وكتبت صحيفتا «بيلد» و«شبورت بيلد» الألمانيتان، أمس، أن البافاري قرر عدم تمديد عقد لاعبه، وسيكون الموسم الجاري هو الأخير له. يذكر أن عقد بواتينغ يستمر حتى صيف 2021، ووفقاً للصحيفتين فإن من غير المنتظر أن تكون هناك محادثات بشأن عقده، وذكرت «بيلد» أن بواتينغ، الذي يلعب في بايرن منذ 2011، يشعر بخيبة أمل. ولم يعلق البافاري على ما أوردته الصحيفتان، كما لم يصدر رد فعل من جانب مدير أعمال بواتينغ. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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