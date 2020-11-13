الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عودة

تلقى مدرب مواطن رسالة شفوية، مفادها أنه تمت إقالته من منصبه بصورة مفاجئة، وبعد محاولات عدة للبحث عن مدرب بديل باءت بالفشل، تواصل معه مشرف الفريق مجدداً، ليبلغه إلغاء الرسالة السابقة، وقرار عودته إلى الفريق.

استغراب

يستغرب مراقبون لفريق منافس في دوري الدرجة الأولى عدم امتلاك النادي حساباً ضمن وسائل التواصل الاجتماعي يسهل عليهم متابعة أخبار الفريق، كما هو سائد لدى جميع أندية الدولة.

ملعب

استغرب مقربون من نادي مصفوت، الذي لايزال ملعبه تحت الصيانة، اعتذار ناديين قريبين منه عن السماح له باستخدام ملعب أحدهما لخوض المباراة مع دبا الحصن في دوري الدرجة الأولى ريثما يجهز ملعبه.

مهلة

علمت «الإمارات اليوم» أن سبب موافقة المدرب الأرجنتيني، رودولفو أروابارينا، على تدريب نادي بيراميدز المصري، هو أنه منح نادياً في دوري الخليج العربي مهلة حتى الإثنين الماضي لتقديم عرض رسمي، وهو ما لم يحدث، ليقرر تأجيل فكرة العودة إلى الإمارات.

Advertisements

حافز

حصل اللاعب الأجنبي على حافز مادي خاص من قبل إدارة النادي، بعدما تألق بشكل لافت مع فريقه، وأسهم في النجاحات الأخيرة للفريق.

مدرب

حرص المدرب عبدالعزيز العنبري على الاجتماع بلاعبيه، وتقديم الشكر والتهنئة لهم فرداً فرداً على المجهود الكبير الذي ظلوا يبذلونه من أجل أن يواصل الفريق مسيرته بنجاح.

خريطة

شكا بعض الأندية التأخر الحاصل من قبل اتحاد رياضي في الكشف عن خريطة البطولات في الموسم الجديد، ومواعيد المسابقات، وقالوا إن ذلك يتسبب في إرباك كبير بالنسبة لتحضيراتهم.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news