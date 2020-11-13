اخبار الرياضه

الامارات | والد ميسي يصف مفاوضات سان جرمان بـ «الأكاذيب»

0 نشر
حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن والد يصف مفاوضات سان جرمان بـ «الأكاذيب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ووكيل أعماله، خورخي، عن صمته، ووصف خبر مفاوضات نجله مع نادي سان جرمان الفرنسي بالأكاذيب والأخبار الزائفة. ونقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن خورخي قوله إن «ما يتم الترويج له في وسائل الإعلام عن أن ميسي في مفاوضات مع سان جرمان للانتقال إليه، مجرد أكاذيب». وقال خورخي: «أوقفوا ترويج الأخبار الزائفة».

وكان خبر دخول سان جرمان على خط المفاوضات مع ميسي قد نشرته قناة «إي إس بي إن» الأميركية ، وذكرت أن إدارة النادي الفرنسي تجهز عرضاً مغرياً للنجم الأرجنتيني.

في المقابل، نفى خورخي صحة هذه الأخبار، وقال إن نجله لم يفاوض أي ناد. يذكر أن عقد ليونيل ميسي ينتهي مع صيف العام المقبل، وبإمكانه بدءاً من يناير المقبل مفاوضة أي نادٍ يرغب في الانتقال إليه مجاناً في صيف 2021.

Advertisements

وقالت «ماركا» إن ميسي لا يستبعد تجديد عقده مع برشلونة، لكن بشروط، على رأسها هوية الرئيس المقبل للنادي.

عقد ميسي مع برشلونة ينتهي في صيف 2021، وبإمكانه مفاوضة أي نادٍ بدءاً من يناير المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | والد ميسي يصف مفاوضات سان جرمان بـ «الأكاذيب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا