الامارات | والد ميسي يصف مفاوضات سان جرمان بـ «الأكاذيب»

شكرا لقرائتكم خبر عن والد ميسي يصف مفاوضات سان جرمان بـ «الأكاذيب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ووكيل أعماله، خورخي، عن صمته، ووصف خبر مفاوضات نجله مع نادي سان جرمان الفرنسي بالأكاذيب والأخبار الزائفة. ونقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن خورخي قوله إن «ما يتم الترويج له في وسائل الإعلام عن أن ميسي في مفاوضات مع سان جرمان للانتقال إليه، مجرد أكاذيب». وقال خورخي: «أوقفوا ترويج الأخبار الزائفة».

وكان خبر دخول سان جرمان على خط المفاوضات مع ميسي قد نشرته قناة «إي إس بي إن» الأميركية الرياضية، وذكرت أن إدارة النادي الفرنسي تجهز عرضاً مغرياً للنجم الأرجنتيني.

في المقابل، نفى خورخي صحة هذه الأخبار، وقال إن نجله لم يفاوض أي ناد. يذكر أن عقد ليونيل ميسي ينتهي مع برشلونة صيف العام المقبل، وبإمكانه بدءاً من يناير المقبل مفاوضة أي نادٍ يرغب في الانتقال إليه مجاناً في صيف 2021.

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وقالت «ماركا» إن ميسي لا يستبعد تجديد عقده مع برشلونة، لكن بشروط، على رأسها هوية الرئيس المقبل للنادي.

عقد ميسي مع برشلونة ينتهي في صيف 2021، وبإمكانه مفاوضة أي نادٍ بدءاً من يناير المقبل.

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