الامارات | النجم السابق للسلة حمدان الزعابي «صياد سمك»

شكرا لقرائتكم خبر عن النجم السابق للسلة حمدان الزعابي «صياد سمك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب الوحدة السابق، وأحد نجوم الجيل الذهبي لسلة الإمارات في تسعينات القرن الماضي، حمدان سعيد الزعابي، عن عشقه لصيد السمك. وينشر الزعابي باستمرار العديد من مقاطع الفيديو والصور، ومشاركتها مع متابعيه وأصدقائه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واشتهر الزعابي في كرة السلة بلقب «النحلة»، ويملك في مسيرته الرياضية العديد من الإنجازات، من أبرزها اختياره ضمن قائمة أفضل 10 لاعبي سلة في آسيا عام 1997.

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