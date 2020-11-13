الامارات | ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات في افتتاح بطولة الحبتور للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات في افتتاح بطولة الحبتور للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات للمنافسة على لقب بطولة نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية لشهر نوفمبر، والتي تنطلق اليوم بمشاركة ثمانية فرق «هانديكاب - 6 جول».

ويقص فريقا «الإمارات» و«الدكتور» شريط المنافسات في مواجهة تمثل الظهور الأول لسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، هذا الموسم، ويضم الفريق إلى جانب سموّها كلاً من مارتن بيز أرو، سانتوس أرياتي، وبابلو أوكويزا، أما المباراة الثانية، فتجمع فريقي «هيسكث» و«أنكور بنجاش». وقال المركز الإعلامي للبطولة في بيان أمس: «يتوقع أن تتسم المباراتان بالقوة والندية، لأنهما تمثلان أول ظهور لعدد كبير من اللاعبين، كما أنها البطولة الأولى الافتتاحية بعد التوقف بسبب جائحة (كورونا)، الذي أفرز جوانب إيجابية عدة، في مقدمتها شغف اللاعبين ورغبتهم في العودة الى الملاعب بعد غياب، وإبراز كل ما في جعبتهم من جهد وقدرات». وأضاف البيان: «أعرب رجل الأعمال محمد الحبتور، رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، عن سعادته بعودة النشاط بهذا الزخم الكبير وسط الاجراءات الاحترازية التي تشهدها مختلف الأنشطة بسبب جائحة (كورونا)، متمنياً السلامة للاعبين والجمهور، ومؤكداً أن المستوى شهد نقلة نوعية في العامين الماضيين، وتوقع أن يستمر بهذا المستوى المتميز هذا العام».

الفرق المشاركة

■الإمارات

■الدكتور

■هيسكث

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■أنكور بنجاش

■مهرة

■غرين جيتس

■الذئاب

■إيه إم

- فريق الإمارات يضم أيضاً: مارتن بيز أرو، سانتوس أرياتي وبابلو أوكويزا.

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