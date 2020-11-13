شكرا لقرائتكم خبر عن كايو لوكاس.. احتفالية خاصة بالمباراة 250 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل لاعب الشارقة، البرازيلي كايو لوكاس، بخوض المباراة الـ250 في مسيرته، بطريقة خاصة، بعدما نشر صورة على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، تضم أربع صور للأندية التي لعب في صفوفها، مبدياً سعادته بالوصول إلى هذا العدد من المباريات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | كايو لوكاس.. احتفالية خاصة بالمباراة 250 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.