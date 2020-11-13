الامارات | العتيبة على رأس المرشحين لرئاسة «دولي الملاكمة»

شكرا لقرائتكم خبر عن العتيبة على رأس المرشحين لرئاسة «دولي الملاكمة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة الانتخابات بالاتحاد الدولي للملاكمة، في بيان صحافي، أمس، القائمة النهائية للمرشحين لمقعد رئاسة الاتحاد، التي تضم سبعة أسماء، هم: الإماراتي أنس العتيبة رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، والأذربيجاني ميكاليوف سليمان، والألماني رامي المصري، والمغربي محمد مستحسن، والروسي عمر كريموف، والهولندي بوريس فاندرفورتس، وسولانو دومينجو من جمهورية الدومنيكان. ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات عن بعد لاختيار المسؤول الأول عن اللعبة في العالم يوم 13 ديسمبر المقبل. من ناحيته، أكد العتيبة في تصريح صحافي أنه استجاب لرغبة مسؤولي الاتحادات في مختلف قارات العالم، مشيراً إلى أنه درس الوضع بهدوء من خلال اتصالات مكثفة مع العديد من الشخصيات المهمة في الداخل والخارج. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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