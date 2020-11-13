الامارات | لابا كودجو يطلق علامته التجارية في «الملابس الشتوية»

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شكرا لقرائتكم خبر عن لابا كودجو يطلق علامته التجارية في «الملابس الشتوية» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 نوفمبر 2020
دشّن لاعب فريق العين، التوغولي لابا كودجو، خطاً لإنتاج ملابس شتوية تحمل علامته التجارية، التي كان أطلقها أخيراً، وتحمل اسم «9LKF»، وترمز إلى اسمه بالكامل (لابا كودجو فوه).
وجاء ذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به. ويشير الرقم (9) إلى القميص الذي ظل يرتديه خلال مشواره الرياضي، ونشر اللاعب مجموعة من الملابس الشتوية ووضعها على موقعه.
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