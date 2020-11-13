الامارات | 320 مشاركاً في منتدى جودة واستدامة الفعاليات في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 320 مشاركاً في منتدى جودة واستدامة الفعاليات في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مجلس الشارقة الرياضي بالتزامن مع اليوم العالمي للجودة، الذي يصادف الثاني من نوفمبر في كل عام، منتدى جودة واستدامة الفعاليات الرياضية في إمارة الشارقة افتراضياً عبر برنامج زوم، أول من أمس، بمشاركة 320 مشاركاً. وقال المجلس في بيان أمس: «تحدث في المنتدى رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، خالد المدفع، عن جودة واستدامة فعاليات مسابقات الفورمولا والرياضات البحرية، فيما تطرقت مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ندى عسكر، إلى ماهية جودة واستدامة البطولة العربية للأندية للسيدات، وتحدث رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان لأصحاب الهمم، الدكتورعبدالرزاق بني رشيد، عن جودة واستدامة البطولات الخاصة بذوي الإعاقة، إلى جانب مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، سلطان اليحيائي، الذي ألقى الضوء على جودة واستدامة بطولات الفروسية». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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