الامارات | شرطة أبوظبي بطل «السباحة والإنقاذ»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد فريق شرطة أبوظبي المركز الأول في بطولة السباحة والإنقاذ ضمن درع التفوق العام لوزارة الداخلية، التي أقيمت في مسبح حمدان بن محمد في مدينة دبي، بمشاركة 11 قيادة شرطية على مستوى الدولة. وحصل فريق شرطة أبوظبي على 125 نقطة في المجموع العام للبطولة عن جدارة من أصل 10 سباقات متنوعة في السباحة والانقاذ، ونال لاعبوه ست ميداليات ذهبية، ومثلها فضية، وخمس برونزية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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