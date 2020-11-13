شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن ضم 3 صفقات جديدة.. من بينها مفاجأة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على حسم النادي ثلاث صفقات جديدة للموسم الكروي الجديد.

وقال إسماعيل يوسف خلال تصريحات عبر قناة الزمالك:«حسمنا 3 صفقات مميزة في مراكز الظهير الأيمن ولاعب الوسط المدافع وصانع الألعاب».

وأوضح: «صانع الألعاب الجديد سيكون لاعب مفاجأة للجميع لما يتميز به من مستوى فني رائع وهو مصري وغير معروف للجماهير ليس أجنبي»، مُلمحاً على أنه لا يلعب في الدوري المصري الممتاز، مشدداً على أن أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بذل مجهوداً خرافياً من أجل حسم الصفقة.

وعن سؤاله عن إما كانت صفقة الظهير الأيمن حمزة المثلوثي أم لا قال عضو مجلس إدارة الزمالك:«نعم بنسبة كبيرة»