شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يكشف موقفه من بادجي وجيرالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حمادة هاشم مدير التعاقدات بالبنك الأهلي أن ثنائي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، السنغالي أليو بادجي والأنجولي جيرالدو، خارج حسابات النادي خلال الموسم الجديد.

وأوضح هاشم خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار أن فكرة التعاقد مع الثنائي غير مطروحة بالمرة، مشيرًا إلى وجود لاعبين آخرين يتم التفاوض معهم في الفترة الحالية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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