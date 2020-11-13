شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن عودة عبدالشافي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عودة محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر لفريق الكرة للنادي من الاصابة. وقال يوسف خلال تصريحات عبر قناة الزمالك:«عبدالشافي تماثل للشفاء وسيلحق بمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا». وأشاد تيجانا بالتزام عبدالشافي بأداء التدريبات التأهيلية، مؤكداً على عودته في مباراة النهائي الأفريقي أمام الأهلي بعد تعرضه لكسر في الترقوة بأغسطس الماضي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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