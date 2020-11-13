شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي: سنضم شادي رضوان من الأهلي خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حمادة هاشم مدير التعاقدات بالبنك الأهلي عن وصول المفاوضات مع شادي رضوان لاعب فريق الأهلي، إلى مراحل متقدمة، في ظل التعاون مع القلعة الحمراء والتعاقد مع محمد فخري لاعب الشباب على سبيل الاعارة لمدة عام.

وأوضح هاشم خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار أنه سيتم الاعلان عن صفقة رضوان خلال الساعات المقبلة بعد انهاء المفاوضات مع النادي الأهلي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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