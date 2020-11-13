شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يضم حارس وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجحت إدارة نادي أسوان في التعاقد مع حارس مرمي وادي دجلة خالد وليد للانضمام إلى صفوف الفريق خلال الموسم الجديد في صفقة انتقال حر لمدة موسمين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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