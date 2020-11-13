شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك تكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت قناة الزمالك عن الحكم الذي سيدير نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجارية، والذي يجمع الأهلي بالزمالك يوم السابع والعشرين من نوفمبر الجاري بملعب القاهرة.
وقال الاعلامي خالد الغندور خلال برنامج «زملكاوي» :«بنسبة 90% المغربي رضوان جيد هو من سيدير المباراة النهائية لدوري الأبطال تحكيمياً».
وأوضح:«الاتحاد الأفريقي كان يفاضل بين مصطفى غربال ورضوان جيد ولكن الأخير هو من سيدير النهائي».
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