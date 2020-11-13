شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: الزمالك يتراجع عن ضم العراقي بعد تفعيل التعاقد مع المثلوثي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمر ربيع ياسين أن مسؤولي نادى الزمالك قرروا تجميد المفاوضات مع نظرائهم في النادي المصري بشأن الحصول علي خدمات كريم العراقي الظهير الايمن للفريق البورسعيدي في فترة الانتقالات الجارية.

وكشف ياسين خلال برنامجه نمبر وان المذاع على قناة النهار أن مسؤولي الزمالك قرروا تفعيل التعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لنادي الصفاقسي التونسي، وسيتم الاعلان عن الصفقة رسميًا عقب نهاية دوري أبطال إفريقيا لعدم التأثير علي تركيز اللاعبين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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