شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد رسمي من الزمالك على أنباء توقيع ساسي لبيراميدز ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت في الأيام الأخيرة حول توقيع التونسي فرجاني ساسي، نجم خط وسط الفريق الأبيض لبيراميدز. وقال إسماعيل يوسف خلال تصريحات عبر قناة الزمالك:"كنا نتوقع هذه الشائعات عقب بلوغ الزمالك النهائي على حساب الرجاء والمباراة الكبيرة التي قدمها الفارس الأبيض". وواصل:"أبلغت اللاعبين عقب بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا ألا نلتفت لأي شائعة متوقعة خلال الأيام المقبلة". وأنهى تصريحاته:"كنت عارف انهم هيطلعوا اشاعات على ساسي وبن شرقي وأبوجبل وعلاء وباقي العناصر الأساسية في الفريق". ‎ Advertisements الوضع في مصر

اصابات 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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