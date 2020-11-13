شكرا لقرائتكم تيجانا: أتمنى بقاء بن شرقى وفرجانى لأطول فترة وأمير صاحب صفقة زيزو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، أن يظل فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى لأطول فترة ممكنة مع نادى الزمالك لما يمتلكانه من قدرات كبيرة جدا.

وقال إسماعيل يوسف خلال حواره مع خالد الغندور في برنامج "زملكاوى": "تحدثت مع اللاعبين أن هذه الفترة سيكون هناك إشاعات كثيرة عن الفريق خاصة فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى وطارق حامد وأبو جبل، فلازم نكون وعيين حتى لا نتأثر قبل مواجهة الأهلى".

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وأضاف تيجانا: "وفعلا حصل أن الكلام بدأ يتقال فرجانى مضى لبيراميدز ومش عارف إزاى وهو لسه باقى في عقده سنة فهيمشى إزاى، وساسى وبن شرقى بيحبوا جمهور الزمالك لما وجدوه من حب وهما عاطفين، وأتمنى بقاء بن شرقى وفرجانى مع الزمالك لأطول فترة ممكنة، وكذلك محمد أوناجم لاعب كبير بس مخدش فرصته وبيظهر في المباريات الكبيرة والدليل مباراة الأهلى والترجى".

وأوضح إسماعيل يوسف: "أحمد سيد زيزو لاعب مميز جدا وبتطور بشكل رهيب والفضل يعود لأمير مرتضى اللى فاجئنى وجاب اللاب توب وقالى إيه رأيك في اللاعب ده وقعدت اتفرج أنا وهو على الفيديو ساعة إلا ربع وقلتله لاعب كويس جدا قالى انت عارف بكامد ا بـ200 ألف دولار قلتله هاتوا انا موافق، راح واخدنى للحجرة لقيته هو ووالده عند أمير ووقع على العقود وقتها وهو محترف كما ينبغي ويتعامل مع التدريبات زى المباريات".