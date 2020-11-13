شكرا لقرائتكم أحمد عادل عبد المنعم: المقاصة أخل ببنود تعاقدي وسأنتقل للجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدي أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمي مصر للمقاصة استياءه من الطريقة التي تم التعامل بها معه من قبل مسؤولي النادي الفيومي.

وقال عبد المنعم خلال تصريحات تلفزيونية إن المقاصة اخل ببنود تعاقدي معهم وهناك بنود تم اضافتها لا اعلم عنها شيء وسأرحل عن المقاصة في الموسم الجديد ..تعرضت معهم لضغوط شديدة".

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كشف حارس مرمي مصر للمقاصة، عن وجهته المقبلة عقب رحيله عن الفريق الفيومي بداية من الموسم المقبل متابعا:" سأنضم لنادي الجونة خلال الموسم الجديد في ظل انتهاء المفاوضات، والمعاملة الجيدة التي ابداها مسؤولي الجونة خلال المفاوضات".

واختتم: "شرت أثناء حديثي مع مسؤولي الجونة بالراحة، خصوصًا في ظل الطريقة الاحترافية التي تشبه أسلوب تعامل النادي الأهلي".