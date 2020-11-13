شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعلن مخاطبة الأمن لحضور 10 آلاف مشجع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، مخاطبة الجهات الأمنية لحضور 10 آلاف مشجع فى مباراة نهائى دورى أبطال افريقيا بين الأهلى والزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى، مشيرا إلى أن الكاف لا يمانع حضور الجماهير فى حالة التأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والطبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وقال العطار فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت 1، إنه تمت مخاطبة الأمن أيضا لإقامة المباراة النهائية على ستاد القاهرة وهناك فرصة كبيرة لنقل المباراة لاستاد القاهرة بعدما كانت هناك موافقات أمنية للعب على ستاد برج العرب.
وكان الخليج 365 أشار من قبل إلى أن اتحاد الكرة طلب حضور 10 آلاف مشجع فى المباراة المرتقبة بين الأهلى والزمالك وينتظر موقف الأمن والكاف.
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