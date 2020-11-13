شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: يوجد بروتوكول خاص فى المنتخب يحسم أمر الشارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك بروتوكول خاص فى المنتخب الوطني يحسم أمر شارة قيادة الفراعنة. وقال نائب الجبلاية فى تصريحات تلفزيونية: "قيمة محمد صلاح كبيرة للغاية ولكن فى كل جيل من الأجيال يوجد نجوم كبار يستحقون الحصول على شارة القيادة وفى النهاية الأمر متروك للجهاز الفني للمنتخب". وأضاف: "مباراتي توجو هامتان للغاية واللجنة الخماسية لا تتدخل فى قرارات الجهاز الفني على الإطلاق". Advertisements كشف نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن محمد صلاح يستحق تكريم الدولة لما قدمه من نجاحات فى عالم كرة القدم وتشريف اسم مصر متابعا:" لأول مرة يحصل لاعب مصري على بطولة الدوري الإنجليزي واللجنة الخماسية فكرت فى تكريم محمد صلاح منذ فترة طويلة". واختتم: "الحفل كان مبهرة من الجانب التنظيمي ونحتاج إلى التعود فى التعامل مع النجوم وصلاح ثروة قومية لمصر".

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