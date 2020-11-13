شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: أرشح "صلاح وحجازي و"الشناوي أو أبوجبل" للأولمبياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم سعيد نجم الاهلي والزمالك السابق أن المنتخب الأوليمبي نجح فى الخروج بالمطلوب منه أمام كوريا الجنوبية. Advertisements وقال سعيد فى تصريحات تافزيونية: "رغم غياب العديد من النجوم الأساسيين فى المنتخب الاوليمبي شوقي غريب خرج من المباراة بالمطلوب واعتقد أنه سيظهرون بشكل افضل امام البرازيل". وأضاف: "المرحلة القادمة لا تستحمل اى مجاملات فى المنتخب الأوليمبي وأرشح صلاح وحجازي ومحمد الشناوي أو محمد أبوجبل"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم سعيد: أرشح "صلاح وحجازي و"الشناوي أو أبوجبل" للأولمبياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.