شكرا لقرائتكم البنك الأهلي: بادجي وجيرالدو خارج حساباتنا الفنية في الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن حمادة هاشم مدير التعاقدات بالبنك الأهلي أن ثنائي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، السنغالي اليو بادجي والانجولي جيرالدو، خارج حسابات النادي خلال الموسم الجديد.

وأوضح هاشم خلال تصريحات تلفزيونية أن فكرة التعاقد مع الثنائي غير مطروحة بالمرة، مشيرًا الي وجود لاعبين آخرين يتم التفاوض معهم في الفترة الحالية.

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كشف مدير التعاقدات بالبنك الأهلي عن وصول المفاوضات مع شادي رضوان لاعب فريق الأهلي، الي مراحل متقدمة، في ظل التعاون مع القلعة الحمراء والتعاقد مع محمد فخري لاعب الشباب علي سبيل الاعارة لمدة عام.

أشار إلى أنه سيتم الاعلان عن صفقة رضوان خلال الساعات المقبلة بعد انهاء المفاوضات مع النادي الأهلي.