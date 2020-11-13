شكرا لقرائتكم تيجانا: الزمالك أنهى التعاقد مع باك رايت وديفندر وصانع ألعاب مصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، أن النادى أنهى التعاقد مع 3 صفقات رسميا خلال الفترة الحالية وسيعلن عنها في الوقت المناسب.

وقال إسماعيل يوسف خلال حواره مع خالد الغندور في برنامج "زملكاوى": "الزمالك أنهى التعاقد مع باك رايت وديفندر وصانع ألعاب مصري مش معروف بيلعب خارج مصر وهيكون مفاجأة على طريقة أحمد سيد زيزو".

وأضاف تيجانا: بطمئن جماهير الزمالك لا تقلقوا على الفريق، ونسعى لسد ثغرات الفريق، ونجحنا رسميا في التعاقد مع باك رايت وديفندر بيلعب في الدورى المصرى، وصانع ألعاب سيكون أداءه مفاجأة لكل الناس على الرغم أنه غير معروف".

وأوضح إسماعيل يوسف: أن البرتغالى باتشيكو تفاجئ عندما دخل نادى الزمالك ولم يصدق التطور الذى حدث منذ ولايته الأولى والوقت الحالي وكان مستغرب جدا وقال النادى تغير وبقى نادى أوروبى".

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وتابع عضو مجلس الزمالك: "تحدثت مع اللاعبين أن هذه الفترة سيكون هناك إشاعات كثيرة عن الفريق خاصة فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى وطارق حامد وأبو جبل، فلازم نكون وعيين حتى لا نتأثر قبل مواجهة الأهلى".

وأضاف تيجانا: "وفعلا حصل أن الكلام بدأ يتقال فرجانى مضى لبيراميدز ومش عارف إزاى وهو لسه باقى في عقده سنة فهيمشى إزاى، وساسى وبن شرقى بيحبوا جمهور الزمالك لما وجدوه من حب وهما عاطفين، وأتمنى بقاء بن شرقى وفرجانى مع الزمالك لأطول فترة ممكنة، وكذلك محمد أوناجم لاعب كبير بس مخدش فرصته وبيظهر في المباريات الكبيرة والدليل مباراة الأهلى والترجى".

وأوضح إسماعيل يوسف: "أحمد سيد زيزو لاعب مميز جدا وبتطور بشكل رهيب والفضل يعود لأمير مرتضى اللى فاجئنى وجاب اللاب توب وقالى إيه رأيك في اللاعب ده وقعدت اتفرج أنا وهو على الفيديو ساعة إلا ربع وقلتله لاعب كويس جدا قالى انت عارف بكام دا بـ200 ألف دولار قلتله هاتوا انا موافق، راح واخدنى للحجرة لقيته هو ووالده عند أمير ووقع على العقود وقتها وهو محترف كما ينبغي ويتعامل مع التدريبات زى المباريات".

وأوضح عضو مجلس الزمالك: "محمد عبد الشافى يقترب من لحاق مباراة الأهلى في نهائي دورى أبطال أفريقيا بنسبة كبيرة هيكون جاهز، وأوباما يعانى تورم في الركبة ولكنه جاهز للمباراة".