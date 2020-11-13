شكرا لقرائتكم باتشيكو يقود التدريبات الجماعية الزمالك الأحد المقبل بعد العودة من البرتغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل إلى القاهرة السبت المقبل، البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، قادما من البرتغال ، بعد إنتهاء إجازته التي حصل عليها مؤخرا، ومن المقرر أن يقود باتشيكو التدريبات الأحد المقبل بشكل طبيعي ، ويقود التدريبات الفترة الحالية مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق لحين عودة باتشيكو.

ويستعد الفريق الابيض للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.

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فى نفس السياق، طلب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك من الجهاز الطبي ملفا كاملا عن حالة المصابين فى الفريق، وتحديدا محمود الونش مدافع الفريق والذى يشارك فى المباريات مصاباً بقطع فى غضروف الركبة، وذلك قبل مواجهة فريق نادى مصر فى دور الـ 8 لكأس مصر، كما طلب باتشيكو تقرير عن محمود علاء وحازم امام ومحمود عبد العزيز لتحديد إمكانية مشاركتهم من عدمها فى مباراة نادى مصر، خاصة ان الفريق مقبل عقب مواجهة الكأس على مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى دورى الأبطال الأفريقى والمقرر لها 27 نوفمبر الجارى.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفنى للزمالك عن وجود اتجاه داخل الجهاز الفنى لاراحة بعض لاعبيه الأساسيين فى مباراة نادى مصر خوفا من تعرضهم للارهاق او الإصابة قبل مباراة نهائى أفريقيا، خاصة فى ظل انضمام 6 لاعبين من القوام للزمالك، إلى معسكر المنتخب الوطنى الذى ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتى توجو المقرر لهما 14 و 17 نوفمبر الجارى فى تصفيات أمم افريقيا 2022.