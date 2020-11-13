شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف: شيفو يقترب من مواجهة الأهلى وساسى وبن شرقى متربين في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، عن اقتراب محمد عبد الشافى من اللحاق بمباراة الأهلى والزمالك في نهائي أفريقيا يوم 27 نوفمبر.

وقال إسماعيل يوسف خلال حواره مع خالد الغندور في برنامج "زملكاوى": محمد عبد الشافى يقترب من لحاق مباراة الأهلى في نهائي دورى أبطال أفريقيا بنسبة كبيرة هيكون جاهز، وأوباما يعانى تورم في الركبة ولكنه جاهز للمباراة".

وأضاف تيجانا: "كل اللاعبين لديهم إصرار كبير على الفوز باللقب، لأن قائمة الزمالك لا تضم سوى لاعبين فقط مما أحرزوا اللقب وهما أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، وجيل الزمالك الحالي يختلف عن أي جيل آخر ويأخذ كل مباراة بأهمية كبيرة ولا ينظرون إلى المباريات السابقة التي حقق فيها الزمالك الفوز سواء في الدورى أو في السوبر، ويقدرون القيمة الكبيرة لفريق الأهلى وأهمية المباراة وأهمية اللقب".

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وتابع إسماعيل يوسف: "النقطة الفاصلة التي فرقت مع الجيل الحالي هي مباراة الهلال السعودى في السوبر المصرى السعودى أعطى دافعا كبيرا لهذا الجيل وثقة كبيرة في أنفسهم وظهر ذلك في السوبر الأفريقي والسوبر المصرى".

وأضاف عضو مجلس الإدارة: "ساسى وبن شرقى وأوناجم تحس أنهم متربين في نادى الزمالك وهو قادة داخل الفريق ولقطة ذهاب فريق الزمالك إلى الفندق لفرجانى ساسى أثناء إصابته بكورونا كانت عفوية وفرجانى بكى متأثرا بهتاف الفريق له".