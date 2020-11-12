الامارات | بالصور.. حكم يعتدي على مدرب السودان ويطرحه أرضاً أثناء مواجهة غانا

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. حكم يعتدي على مدرب السودان ويطرحه أرضاً أثناء مواجهة غانا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتدى الحكم السنغالي ماجيتي نداي بالضرب على المدرب الفرنسي أثناء، إدارة الأول لمباراة السودان وغانا، بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون. وفي مشهد غريب تعدى نداي على الفرنسي هوبير فيلود أثناء سير المباراة، التي أقيمت على ملعب "كيب كوست" بغانا، وانتهت بفوز "النجوم السوداء" 2-0. وأثناء سير اللقاء، وبالتحديد في الدقيقة 37 من زمن المباراة، وخلال اعتراض مدرب الفريق السوداني على إحدى الكرات، دفع حكم المباراة المدرب الفرنسي بطريقة غير لائقة، ليسقط الأخير أرضاً على الفور في لقطة غريبة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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