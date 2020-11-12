شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور يستشهد بعائلة محمد حماقي لنبذ التعصب بين الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوصى الإعلامي خالد الغندور بضرورة نبذ التعصب وإزالة الاحتقان بين جماهير القطبين الأهلي والزمالك، قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستجمع الفريقين على اللقب في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.

وقال الغندور، عبر شاشة قناة الزمالك: «طارق حماقي شقيق الفنان محمد حماقي كان يلعب معي في نادي مدينة نصر وكان زملكاوي جدًا مثل والدته».

وواصل: «وعلى النقيض كان محمد حماقي يعشق الأهلي مثل والده، لتشهد العائلة ثنائيا أهلاويا ومثلهما ينتميان للزمالك».

وأردف: «والدي كان متعصباً للأهلي ولكن بعد انضمامي للزمالك بات يعشق الزمالك».

وأنهى تصريحاته متمنياً أن تشهد الأيام المقبلة حالة من التآخي بين جماهير القطبين قبل نهائي القرن.