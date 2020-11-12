شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب المنتخب الأوليمبي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي، إصابة محمود البدرى، لاعب المنتخب، بفيروس كورونا بعد خضوعه للمسحة قبل مباراة كوريا الجنوبية الودية، موضحًا أن اللاعب حالته جيدة للغاية ولم تظهر عليه أي أعراض، رغم إيجابية المسحة، لافتًا إلى أنه سيتم عمل مسحة جديدة للاعبين قبل مباراة البرازيل الودية يوم 17 نوفمبر الجاري. الوضع في مصر

اصابات 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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