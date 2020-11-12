شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم ودية منتخبي مصر الأوليمبي وكوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل المنتخب المصري الأوليمبي سلبيًا مع ضيفه الكوري الجنوبي ضمن الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2021. أقيمت المباراة على استاد الأهلي We السلام، وشهدت عدة فرص خطيرة لمنتخب الفراعنة وسط تألق الحارس الكوري. وجاءت المباراة ضمن الدورة الثلاثية الودية التي تضم أيضًا البرازيل، مُنافس مصر التالي والأخير، في مباراة يحتضنها استاد القاهرة. الوضع في مصر

اصابات 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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