شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الأهلي يعلن إعارة محمد فخري للبنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات في الأهلي، انتقال محمد فخري، ناشئ الفريق، إلى البنك الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم.
وأتم أمير توفيق الاتفاق مع مسؤولي البنك الأهلي وأنهى كل الإجراءات الخاصة باللاعب.
وجاء قرار الأهلي «لمنح الفرصة للاعبين الشباب للاحتكاك والمشاركة واكتساب الخبرات»، حسبما أعلن النادي.
فخري صاحب الـ21 عاما انضم إلى الأهلي قادما من غزل المحلة منذ عامين.
لاعب الوسط شارك مع الأهلي مرتين في الدوري الموسم الماضي، مرة أمام نادي مصر وأخرى أمام طلائع الجيش في نهاية الدوري.
وتعاقد نادي البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز مع محمد كوفي وموسى دياوارا وأحمد ياسين، ويسعى لضم صفقات أخرى.
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