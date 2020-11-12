شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح المُلهم.. تكريم نجم ليفربول والكرة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مصر ترد الجميل لأبنائها، هذا هو شعار الحفل الذى نظمه اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة للمُلهم محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول وليفربول الإنجليزى الذى بات وبحق أفضل سفير لمصر فى العالم بإنجازاته وأرقامه القياسية وأخلاقه التى عكست الصورة الحقيقية للشاب المصرى الأصيل الذى يفخر ببلده ووطنه الأمر الذى عبر عنه صلاح فى كلمته فى الحفل الذى شهده الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى منح اللاعب جائزة «The inspirer Award» وهى جائزة «الملهم» مقدمة من اتحاد الكرة باعتباره ملهما لملايين الشباب من مختلف بقاع العالم.

حضر الحفل، عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة وأعضاء الاتحاد والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، ولفيف من نجوم الرياضة المصرية، وعدد من المهتمين بكرة القدم والشخصيات العامة والإعلامية والصحفية، ورجال الأعمال.

من جانبه، وجه محمد صلاح أسطورة مصر وليفربول الشكر لوزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة على تكريمه ومنحه لقب المهلم لشباب مصر، مؤكدا أن التكريم فى بلده ووسط أهله له مذاق خاص وقيمة خاصة ودائما ما يفخر بانتمائه لمصر ولقرية نجريج

واعتبر صلاح أن هناك العديد من الشخصيات الكروية العالمية والمحلية التى تعد ملهمة له فى مسيرته مع الساحرة المستديرة على رأسهم زين الدين زيدان والبرازيلى رونالدو وتوتى.

وقال: اللعب بجوار توتى فى يوم من الأيام كان بمثابة حلم حققته بفضل طموحى وسعى وراء هدفى، وعلى المستوى المحلى والحاضرين للحفل الخطيب ومجدى عبدالغنى صاحب هدف مصر فى كأس العالم وضياء السيد مدربه.

وشدد على أنه يفخر بحفاظه على هويته وانتمائه لقرية مصرية بسيطة مثل نجريج مؤكدا أنه يعيش بأخلاق القرية بشكل واقعى وصريح لأن الواقعية والصراحة فى التعامل والحياة تجعله يبذل قصارى جهده لتطوير نفسه فى كافة المجالات، وقال: منذ صغرى وأنا دائم العمل على نفسى وإمكانياتى من أجل الوصول للأفضل وشعارى دائما أننى مهما وصلت لأى إنجاز فأنا لم أصل بعد لما أريد تحقيقه.

وأرجع نجم ليفربول ومنتخب مصر الفضل لما وصل إليه إلى دعم ومساندة والده الذى كان دائم التشجيع له على مواصلة مشواره فى كرة القدم فى حين أن والدته حاولت أكثر من مرة إثنائى عن لعب الكرة منذ الطفولة لكن والدى كان مؤمنا بموهبتى ودفعنى بقوة للوصول للعالمية، وأنا الآن هيتم تكريمى بفضل والدى الذى كان يساعدنى على السفر 4 ساعات يوميا للعب فى المقاولون وعندما كنت أقول له إزاى أسافر 4 ساعات رايح و4 جاى عشان أقعد احتياطى فى المقاولون كان يقول لى عظماء كرة القدم كانوا يجلسون احتياطيا وطالب صلاح كل أب مصرى بدعم ابنه ومساعدته فى تحقيق حلمه والتركيز موهبة ابنه لأن كل أب هو السند الصح لأبنائه. واعترف صلاح بأنه لاعب طموح لا يعترف بالفشل حتى وإن حدث وفشل بهذا بالنسبة له محاول فاشلة يقوم بعدها ويحقق حلمه وهدفه، والإصرار والعزيمة والطموح هى سلاحى للوصول لما أتمناه. ووجه محمد صلاح رسالة لجمهور الأهلى والزمالك ورواد السوشيال ميديا بنبذ التعصب فى قمة دورى أبطال إفريقيا لأن تأهل الأهلى والزمالك شرف وإنجاز تاريخى لمصر وتمنى أن تخرج المباراة بشكل يليق بمصر وقوة الأهلى والزمالك وأن يتقبل الفريق الخاسر النتيجة ويهنئ الفريق الآخر وداعب صلاح الجماهير المصرية قائلا: «طبعا الناس عارفين أنا عايز مين يكسب».

وقال صلاح إن منتخب مصر تعرض لظروف صعبة فى الفترة الأخيرة بسبب بناء جيل جديد وتغيير المدربين وخسارة لقب إفريقيا وقال أتمنى أن ننجح بدعم الجمهور ومساعدة الجهاز الفنى على مساعدة الجماهير.

من جانبه احتفى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالإنجازات التى حققها ولايزال يحققها الفيرارى محمد صلاح مع فريقه الإنجليزى خلال الفترة السابقة وتحطيم العديد من الأرقام القياسية فى البريميرليج.

وأعرب وزير الرياضة خلال الحفل عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب فى البطولة، مؤكداً ثقته الكاملة فى الجهاز المنتخب الوطنى وجميع اللاعبين وتقديم كافة أنواع الدعم للمنتخب الوطنى خلال الفترات المقبلة.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن صلاح أصبح رمزاً ونموذجا للشباب المصرى يحتذى به، وهو ما يدفع وزارة الشباب والرياضة بدعم من القيادة السياسية نحو اكتشاف المزيد من المواهب المصرية وتصديرها للخارج دعماً للمنتخبات الوطنية، مشيراً إلى أنه نموذج الجيل وامتداد للأجيال السابقة التى تمتعت بالكثير من الموهبة مع تميز الجيل الحالى بوجود الاحتراف.

ولفت عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة إلى أن صلاح صار بحق اللاعب التاريخى للكرة المصرية بعدما تغنى به العالم وأصبح قدوة للشباب والنشء من مختلف دول العالم.