هيثم فاروق: خطاب اللجنة الخماسية لـ«رامز» أقوى من مقالب رامز جلال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف هيثم فاروق نجم مصر ونادي الزمالك السابق الخطاب الأخير الصادر من اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني بانه اقوي من مقابلب رامز جلال في برنامجه الشهير في شهر رمضان وقال هيثم فاروق علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي توتير خطاب رامز الصادر من اتحاد الكرة اقوي من مقالب رامز جلال في رمضان .هل ستتم محاسبة احد الوضع في مصر

اصابات 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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