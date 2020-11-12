شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيومي: كل يوم كارثة جديدة للجنايني ولجنته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح خالد بيومي، المحلل الفني، النار على اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني بعدما وصفه بكارثة اللاعب رامز حفظ الله، المحترف بالدوري الإنجليزي.

وقال بيومي، على صفحته الرسمية: «عمرو الجنايني ولجنته مفيش 24 ساعة تعدي إلا ولازم يكون فيه كارثة آخرها خطاب رامز، ارحمونا يرحمكم الله».

كان ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أكد أن مسؤولي اتحاد الكرة المصري تواصلوا مع نادي ميلوول في الدوري الإنجليزي لضم اللاعب رامز حفظ الله لمعسكر شباب الفراعنة، خلال المرحلة المقبلة، وطلبوا من اللاعب الحضور على نفقته الخاصة، وهو ما رفضه اللاعب وقرر تمثيل منتخب المغرب.