شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى للتعاقد مع إيريك تراورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، التعاقد مع إيريك تراورى لاعب بيراميدز خلال الفترة المقبلة بدلا من محمد فاروق الذى دخل فى صفقة تبادلية مع القلعة الحمراء نظير انتقال أحمد الشيخ.

ووفقا لمصدر داخل الأهلى فإن موسيمانى تحفظ على ضم فاروق وتمسك بانتقال تراورى نظرا لوجود أكثر من بديل بالنسبة لفاروق، وكشف المصدر أن بيراميدز رحب بانتقال تراورى للأهلى بشرط دفع 5 ملايين جنيه بالإضافة الى انتقال الشيخ على سبيل الإعارة، وتجرى لجنة التعاقدات بالأهلى مفاوضات مكثفة مع بيراميدز للوصول إلى صيغة تفاهم بخصوص المبلغ الذى حدده بيراميدز فى الصفقة التبادلية.

من ناحية أخرى، قرر بيتسو موسيمانى، وضع برنامج بدنى خاص للمغربى بدر بانون، المنضم حديثا للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة لتجهيزة بدنيا ومنحه الفرصة للتأقلم مع اللاعبين القدامى بالفريق، على أن يشارك بعدها فى التدريبات الجماعية.

وحرص المدير الفنى على تهنئة اللاعب بعد توقيعه على العقود الرسمية لمدة 4 مواسم وطالبه بالتركيز وبذل قصارى الجهد حتى يساهم مع باقى عناصر الفريق فى تحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات التى يشارك فيها الأهلى الموسم المقبل.

وقال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلى، إن البطاقة الدولية للمغربى بدر بانون، وصلت إلى اتحاد الكرة، فيما اقترب أليو بادجى من الرحيل الى الاتحاد السكندرى على سبيل الإعارة بعد ترحيب موسيمانى برحيل اللاعب لعدم حاجته إلى جهوده فى الموسم الجديد.

ويسعى الأهلى لتسويق اللاعب من أجل ضم لاعب أجنبى بدلاً منه وهو ما سيتم حسمه خلال الأيام القليلة المقبلة، كما تلقى الأنجولى جيرالدو عرضًا من نادى سموحة لاستعارته لمدة موسم وذلك بعد ترحيب الأهلى برحيل اللاعب من أجل قيد المغربى بدر بانون بدلاً منه فى قائمة الموسم الجديد، بينما تمسك موسميانى باستمرار العربى بدر مع الفريق لقناعته بقدراته الفنية ورغبته فى منحه الفرصة خلال المباريات لاكتساب الخبرة التى تمكنه من الظهور بمستوى جيد فى الموسم الجديد، وأبلغ المدير الفنى المسؤولين فى النادى برغبته فى استمرار اللاعب وعدم إعارته، بينما تنتهى المهلة التى حددها الأهلى لنادى وادى دجلة للرد على العرض الذى قدمه للتعاقد مع أحمد رمضان بيكهام نظير دفع 12 مليون جنيه أو دفع 10 ملايين جنيه ولاعبين ورفض الأهلى زيادة المقابل الذى حدده لإتمام الصفقة.

على الجانب الآخر، يواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة أبوقير للأسمدة المقررة يوم 21 نوفمبر الجارى فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ويعكف المدير الفنى حاليا على دراسة المنافس جيدا من خلال مشاهدة تسجيلات للمباريات التى شارك فيها أبوقير للوقوف على نقاط القوة والضعف لوضع الخطة المناسبة للمباراة.